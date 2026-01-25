Lunedì 26 gennaio 2026 a Casteltermini (Ag) verrà celebrata la ricorrenza del 58° anniversario della scomparsa del Carabiniere Ausiliario Nicolò Cannella, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”, deceduto il 25 gennaio 1968 nell’adempimento del dovere in Gibellina (TP), mentre prestava soccorso alle popolazioni della Valle del Belìce colpite da devastante sisma.

Per la circostanza, alle ore 10.00 – presso il locale cimitero – sarà deposta una corona d’alloro sulla tomba del militare Vittima del dovere, alla presenza dei familiari e delle Autorità civili e militari provinciali. Le note del “silenzio” scandite da un trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” (reparto al quale apparteneva il Decorato) conferiranno ulteriore solennità al momento religioso, suggellato dalla benedizione impartita dal Cappellano Militare, Don Salvatore Falzone.

Successivamente, alle 10.30 presso la Chiesa Madre di Casteltermini, il Cappellano Militare – unitamente all’Arciprete, Don Carmelo Lo Bue – celebreranno una Santa Messa, alla quale parteciperanno i familiari del Decorato, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Agrigento.

Per la tragica scomparsa del Carabiniere Ausiliario Nicolò Cannella, venne tributata alla Vittima del dovere la Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria” con la seguente motivazione:

“In occasione di disastroso movimento sismico che aveva provocato numerosissime vittime, oltre ad ingentissimi danni, si prodigava per più giorni, con coraggio ed abnegazione non comuni, in estenuanti e rischiose operazioni di soccorso in favore delle popolazioni colpite. Sorpreso da una nuova violenta scossa tellurica, noncurante del grave pericolo incombente, continuava la propria azione incitando a viva voce gli altri soccorritori con lui operanti a porsi al riparo, finché, travolto dalle macerie di ruderi circostanti, faceva olocausto della vita. Esempio mirabile di altissimo senso del dovere e di elette virtù civiche”.

Gibellina (TP), 25 gennaio 1968