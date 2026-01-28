Chiudono temporaneamente per motivi igienico-sanitari i plessi scolastici di via Allende (I e II piano) e Crispi, a Canicattì. Le attività scolastiche riprenderanno lunedì 2 febbraio.

È quanto si legge in una nota diffusa dal comune.

“Informiamo che, a seguito di segnalazioni di criticità di natura igienico-sanitaria, rilevate e accertate nei locali scolastici del plesso di via Allende (I e II piano) e del plesso Crispi, sono stati disposti urgenti interventi di sanificazione e disinfezione dei locali – spiegano dall’Ente – Pertanto, al fine di garantire la tutela della salute degli alunni e del personale scolastico, il sindaco Corbo, con O.S. n. 15/2026 ha disposto la temporanea chiusura dei plessi interessati per consentire l’esecuzione degli interventi necessari. La ripresa delle attività scolastiche è prevista per lunedì 2 febbraio prossimo, salvo diversa disposizione”.