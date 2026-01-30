Sono stare ritrovate le due auto, un Audi ed una Renault Kangoo che erano state rubate ai due tabaccai di Canicattì rapinati la scorsa settimana. I mezzi restituiti ai proprietari sono stati abbandonati in due zone di campagna diverse alla periferia della città. Intanto le indagini continuano da parte delle forze dell’ordine per cercare di identificare i componenti della banda che da dicembre ad oggi stanno terrorizzando la città.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, proiettili davanti abitazione di una 50enne: indagano i Carabinieri
I carabinieri stanno indagando su una intimidazione nei confronti di una cinquantenne di Canicattì. La donna alcuni giorni fa ha rinvenuto davanti l’...
Drammatico incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri, tre morti
Incidente sulla Palermo Agrigento nella zona di Misilmeri nella zona di Coda di Volpe. Nello scontro tra un camion e un’auto sono morte tre...
Nasce “Naro & Dintorni – Vera Sicilia”: imprese in rete per promuovere l’entroterra autentico...
Un’alleanza tra imprese locali per valorizzare un territorio ancora poco battuto dal turismo di massa, ma ricco di autenticità, storia e sapori....
AICA intensifica le attività di controllo sul territorio: riscontrate irregolarità su unità immobiliari a...
AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini informa la popolazione servita che, nell’ambito delle attività di verifica e controllo sul territorio, sono emerse irregolarità relative ad...
Campobello di Licata, Rilascio Abbonamenti per studenti pendolari
Gli studenti pendolari possono ritirare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 13, il martedì dalle ore 16 alle ore 18,...
Campobello di Licata, nuova Licenza edilizia
Alla ditta C.M.S.- C.S. la concessione di una licenza edilizia, firmata dal Comune di Campobello di Licata. Il rilascio per la costruzione in sanatoria...
Estintori scaduti e irregolarità, denuncia e maxi multa a titolare locale
Sanzioni amministrative per circa 3.500 euro e denuncia a piede libero per la titolare di un locale della movida di Agrigento alla quale vengono...