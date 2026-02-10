Giulio Turi è il nuovo referente per la regione Puglia dell’l’Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura “In Movimento per la Legalità”. Turi, da sempre impegnato nel sociale, si occuperà di promuovere le iniziative dell’associazione antimafiain tutto il territorio pugliese. «Siamo certi- afferma il presidente nazionale Nino Randisi- che GiulioTuri saprà ben operare per la crescita della nostra assoziazione, che ha coome obiettivo principale la promozione della legalità e il conbtrasto alla crimoinalità organizzatae alle mafie». Turi farà parte anche della Direzione Nazionale di «In movimento per la Lagalità».