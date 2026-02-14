“La situazione che sta vivendo Canicatti’ e’ inaccettabile. Troppe famiglie e troppe attivita’ commerciali continuano a subire lunghi periodi senza acqua, turnazioni insostenibili e disservizi che stanno mettendo a dura prova la quotidianita’ di un’intera comunita’. Diverse volte ho denunciato con forza quanto stava accadendo, segnalando la mala gestione di AICA e avvertendo che, senza un cambio immediato di rotta, saremmo arrivati esattamente alla situazione che oggi purtroppo si e’ verificata. Non era allarmismo, ma la constatazione di criticita’ evidenti che non sono state affrontate per tempo. Le gravi inefficienze nella gestione del servizio idrico non possono piu’ essere ignorate. Servono chiarezza, trasparenza e soprattutto soluzioni concrete, non comunicazioni generiche o promesse che non trovano riscontro nella vita reale dei cittadini. Per questo mi sto attivando in sede parlamentare con iniziative formali per sollecitare interventi immediati, verificare le responsabilita’ nella gestione del servizio e chiedere un piano serio che garantisca continuita’ e stabilita’ nell’approvvigionamento. E’ necessario accertare cosa non sta funzionando, accelerare gli interventi sulle reti idriche e assicurare criteri di distribuzione equi e rispettosi dei livelli essenziali di servizio. Non intendo restare in silenzio, nemmeno stavolta, davanti a una provincia che da troppo tempo paga inefficienze e ritardi. Continuero’ a seguire la vicenda passo dopo passo, aggiornandovi sugli sviluppi e sulle risposte che riusciremo a ottenere”. Cosi’ la deputata democratica, Giovanna Iacono.