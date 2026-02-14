“La situazione che sta vivendo Canicatti’ e’ inaccettabile. Troppe famiglie e troppe attivita’ commerciali continuano a subire lunghi periodi senza acqua, turnazioni insostenibili e disservizi che stanno mettendo a dura prova la quotidianita’ di un’intera comunita’. Diverse volte ho denunciato con forza quanto stava accadendo, segnalando la mala gestione di AICA e avvertendo che, senza un cambio immediato di rotta, saremmo arrivati esattamente alla situazione che oggi purtroppo si e’ verificata. Non era allarmismo, ma la constatazione di criticita’ evidenti che non sono state affrontate per tempo. Le gravi inefficienze nella gestione del servizio idrico non possono piu’ essere ignorate. Servono chiarezza, trasparenza e soprattutto soluzioni concrete, non comunicazioni generiche o promesse che non trovano riscontro nella vita reale dei cittadini. Per questo mi sto attivando in sede parlamentare con iniziative formali per sollecitare interventi immediati, verificare le responsabilita’ nella gestione del servizio e chiedere un piano serio che garantisca continuita’ e stabilita’ nell’approvvigionamento. E’ necessario accertare cosa non sta funzionando, accelerare gli interventi sulle reti idriche e assicurare criteri di distribuzione equi e rispettosi dei livelli essenziali di servizio. Non intendo restare in silenzio, nemmeno stavolta, davanti a una provincia che da troppo tempo paga inefficienze e ritardi. Continuero’ a seguire la vicenda passo dopo passo, aggiornandovi sugli sviluppi e sulle risposte che riusciremo a ottenere”. Cosi’ la deputata democratica, Giovanna Iacono.
Emergenza acqua a Canicattì, Iacono (Pd): Situazione insostenibile”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, distrutto quadro elettrico dell’area artigianale
“Oggi ignoti hanno deliberatamente distrutto il quadro elettrico che alimenta l’illuminazione pubblica e i servizi igienici dell’Area Artigianale. Un gesto vile, mirato, che lascia...
Crisi idrica a Canicattì, intervista all’avvocato Rino Lo Giudice (Video)
L’avvocato Rino Lo Giudice interviene sulla crisi idrica che si registra da giorni a Canicattì. https://youtu.be/dm6DFUTcumY Valentina Garlandi
Nel vivo, a Campobello di Licata, le “” Sante Quarantore”
La conclusione dei riti religiosi il 17 febbraio. Dopo la Chiesa Beata Maria Vergine dell' Immacolata e Chiesa San Giuseppe, Sabato (come...
Campobello di Licata, l’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale
E' ancora Depositato (fino a meta' Febbraio), nell’ufficio della segreteria del Comune di Campobello di Licata, l’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di...
Danneggia macchinari e aggredisce personale sanitario al pronto soccorso: denunciata 30enne
Momenti di caos al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove una ragazza ha danneggiato alcuni macchinari e aggredito il personale...
Campobello di Licata, raccolta di indumenti usati
Prima raccolta del mese di febbraio, Sabato, a Campobello di Licata, di indumenti usati e in buone condizioni, a Campobello di Licata,...
Violenza sessuale sulla figlia minorenne della compagna, arrestato 35enne
a Gioiosa Marea (ME), i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – emessa...