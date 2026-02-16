Palermo. Nel mondo dell’artigianato, la formazione è la marcia in più per affrontare i cambiamenti tecnologici ed ecologici che stanno trasformando il lavoro. Con nuove risorse e nuove scadenze, Fondartigianato rilancia l’Invito 2-2025, ovvero l’avviso pubblico che stanzia oltre 21,8 milioni di euro per finanziare piani di formazione continua nelle micro e piccole imprese artigiane. Il Fondo punta su percorsi formativi costruiti su misura per le realtà produttive del territorio e capaci di coniugare crescita delle competenze e competitività aziendale. “La bilateralità artigiana – sottolinea il Pietro Gaglio coordinatore della Uil Artigianato Sicilia – garantisce un sistema di tutele che comprende assistenza sanitaria, sostegno al reddito e formazione continua. Solo investendo sulle competenze possiamo gestire, e non subire, i processi di trasformazione”. La misura resta centrata sull’impresa artigiana, cuore del made in Italy, e accompagnerà lavoratrici e lavoratori fino ai mesi estivi per favorire l’integrazione delle nuove tecnologie senza snaturare la tradizione”. La Uil Artigianato, insieme alle proprie strutture territoriali e formative, sarà al fianco delle imprese per promuovere la piena partecipazione a queste opportunità. Per informazioni: www.fondartigianato.it – Uil Artigiano Sicilia: 091324544
Fondartigianato, Gaglio (Uil Artigianato Sicilia): “Più formazione e innovazione, ecco i fondi”.
