Centinaia e centinaia i cittadini che stanno aderendo alle due raccolte di firme contro l’attuale gestione dell’acqua.

Due iniziative diverse ma con lo stesso obiettivo: ridare dignità a una città che sta pagando lo scotto di decenni di mala gestione e di cui l’attuale crisi idrica e l’emergenza che ne è scaturita rappresentano solo la goccia che ha fatto traboccare il viso.

Una raccolta firme è promossa da Canicattì In Movimento, collaborato dagli avvocati Salvino Iannello e Cristina Sgammeglia, che puntano ad una denuncia collettiva contro Aica. L’altra è organizzata da Alleanza Civica, rappresentata dagli avvocati Rino Lo Giudice e Fabio Li Calsi, che chiedono gli accessi agli atti ai Aica sull’intera vicenda.