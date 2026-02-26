

Nell corso di un servizio di controllo del territorio, sulla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della Stazione di Canicattì, con il supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno eseguito controlli mirati su persone e veicoli nel centro abitato e nelle aree ritenute maggiormente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso delle attività, i militari hanno denunciato in stato di libertà tre persone.

Un primo giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere. E’ stato trovato in possesso di circa 39 grammi di marijuana suddivisa in più dosi e di un tubo metallico nascosto all’interno del quadriciclo sul quale viaggiava.

Un altro uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e uso di atto falso, in quanto trovato in possesso di un tirapugni e di una targa prova risultata falsificata; è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti per il possesso di circa 7 grammi di marijuana.

Ed ancora, un altro uomo è stato deferito per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso a bordo della propria auto con due coltelli a serramanico che sono stati sequestrati.

Durante le operazioni i militari hanno inoltre rinvenuto, nelle vicinanze dell’area dei controlli, uno zainetto dove erano nascoste altre dosi di marijuana e hashish. la droga è stata sequestrata.

“L’attività – spiega l’Arma – si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio costantemente attuato dall’Arma dei Carabinieri, volto a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e il porto illegale di armi, fenomeni che incidono in maniera significativa sulla sicurezza urbana”.