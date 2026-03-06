La polizia di Stato a Niscemi ha tratto in arresto un trentasettenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. L’equipaggio del commissariato ha intercettato l’uomo, con precedenti di polizia per reati concernenti gli stupefacenti, che transitava per una via del centro storico con una scatola di cartone in mano.

All’interno pacchi di pasta e una confezione di merendine dove erano nascosti quattro panetti di hashish del peso complessivo di quasi 400 grammi. A casa altre sette stecchette di hashish e un bilancino di precisione. L’arrestato e’ stato condotto in commissariato e, su disposizione del pm di Gela, accompagnato al carcere. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.