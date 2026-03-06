

Brolo è una cittadina situata lungo la costa tirrenica, in provincia di Messina, circondata dalla catena montuosa dei Nebrodi. Da ammirare il borgo e il Castello, collocati su un’incantevole promontorio a picco sul mare, che caratterizzano l’aspetto della cittadina. Tra i siti di interesse architettonico vi è, sicuramente, la Chiesa Madre, dedicata a Maria SS. Annunziata, Patrona di Brolo, con la sua facciata rosa e il campanile con la copertura a cupola. Con il caratteristico scoglio che svetta dalle acque del mare antistanti il litorale, ai cui piedi, sul fondale, si trova la statua del Cristo Redentore, protettore dei pescatori, la cittadina di Brolo si inserisce a buon diritto nell’elenco dei luoghi magici e leggendari della Sicilia. Grazie alla disponibilità dello Studio Fotografico Pidonti, è stato realizzato un video, dove è possibile vedere le bellezze paesaggistiche e ascoltare la poesia “Brolo, delizioso borgo marinaro”, composta dal poeta brolese Rosario La Greca, che ha voluto omaggiare il suo paese nativo e di residenza, la musica è di Giusy Accordino, giovane compositrice di Brolo, nipote dell’autore.

Brolo, delizioso borgo marinaro

Brolo, delizioso borgo marinaro,

con l’antico castello medievale

che domina l’accogliente abitato,

cuore pulsante d’autentica ospitalità.

Incastonato tra l’azzurro e turchese Mar Tirreno

e il rigoglioso verde dei monti Nebrodi,

con la spiaggia a tratti dolcemente in pendenza

e lo sciabordio delle onde

che accarezza la sabbia dorata.

Brolo, dove il mare è increspato di sorrisi

e i gabbiani con grazia si librano

in volo, controvento, ad ali spiegate.

E all’orizzonte rifulge maestoso lo Scoglio,

silente custode d’antiche storie,

di segreti sommersi,

di presagi marini sussurrati dal vento.

Come sentinella veglia sul borgo,

sotto le sue onde di smeraldo

giace il Cristo Redentore, luce di fede,

faro di speranza, messaggero di pace.

Brolo, incantevole borgo marinaro,

con i suoi tramonti pennellati d’oro,

i profumi di limoni e salsedine

e la carezza del respiro delle Eolie,

uniti da una bellezza senza fine.

Rosario La Greca – Brolo (Messina)