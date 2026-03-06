Bloccato e rapinato sotto la minaccia di un coltello uno studente di 19 anni a Palermo. Due uomini lo hanno bloccato in via Archimede e gli hanno squarciato il giubbotto e per rubargli via il cellulare.

Il giovane ha presentato denuncia al commissariato di polizia Libertà. La vittima ha raccontato che i due uomini prima gli hanno chiesto dei soldi e poi lo hanno minacciato con l’arma.

Dopo che hanno cercato nelle tasche e si sono presi lo smartphone sono fuggiti. E’ stato aiutato da un ragazzo a tornare a casa.