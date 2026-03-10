La 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗜𝗔 𝗱𝗶 𝗔𝗴𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼 apre le porte a tutti i giovani appassionati di calcio che desiderano vivere lo sport da una prospettiva diversa, entrando a far parte del mondo arbitrale attraverso il 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗶, completamente 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼.
Un percorso formativo che permette di conoscere da vicino le 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗼, sviluppare 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 e 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮, vivendo il calcio da protagonisti all’interno di un ambiente dinamico e ricco di opportunità.
Diventare arbitro significa intraprendere un’esperienza che unisce 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, offrendo la possibilità di entrare a far parte di una grande famiglia sportiva e di vivere il calcio sotto una nuova luce.
Durante il percorso sono previsti diversi 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶 per gli aspiranti arbitri:
• 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 al termine del corso.
• 𝗧𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗳𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 con accesso gratuito a tutti gli stadi d’Italia.
• 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 riconosciuti.
• • Possibilità di 𝗱𝗼𝗽𝗽𝗶𝗼 𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 (dai 14 ai 19 anni) per continuare a giocare e, allo stesso tempo, iniziare l’attività arbitrale.
• 𝗥𝗶𝗺𝗯𝗼𝗿𝘀𝗼 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 per ogni gara diretta.
➡️ Gli interessati possono candidarsi tramite il 𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 al link:
https://www.aiaagrigento.it/corso-arbitri
oppure contattando il numero 392 470 0055 per ricevere ulteriori informazioni.