La digitalizzazione trasforma profondamente la nostra società. L’associazione Codici sottolinea che sviluppare una solida cultura digitale non è più opzionale, ma necessario per partecipare pienamente e in sicurezza alla vita moderna.

La tecnologia evolve rapidamente: ciò che oggi è sicuro, domani potrebbe non esserlo più. Dedica tempo all’aggiornamento continuo. Segui fonti affidabili di informazione sulla sicurezza informatica, partecipa a corsi o webinar organizzati da enti di tutela dei consumatori, condividi conoscenze con familiari e amici, specialmente anziani e giovani più vulnerabili. Non vergognarti di fare domande o chiedere aiuto. La sicurezza digitale riguarda tutti, indipendentemente dall’età o competenza tecnologica.

Internet offre accesso illimitato a informazioni, ma non tutte sono accurate o affidabili. Sviluppa l’abitudine di verificare le fonti prima di credere o condividere contenuti. Controlla se la notizia è riportata da fonti autorevoli multiple, diffida di titoli sensazionalistici o contenuti che suscitano forte emotività. Le fake news e la disinformazione prosperano sulla condivisione impulsiva. Un momento di riflessione può evitare la diffusione di falsità dannose.

La tua presenza online contribuisce alla tua reputazione. Post, commenti, like e condivisioni costruiscono un’immagine di te che può influenzare opportunità lavorative, relazioni e percezione sociale. Chiediti sempre: vorrei che questo contenuto mi rappresentasse tra cinque anni? Posso sostenerlo pubblicamente? Prima di pubblicare, rifletti sulle conseguenze a lungo termine.

La tecnologia deve migliorare la qualità della vita, non dominarla. Stabilisci limiti sani: momenti senza dispositivi, orari offline, spazi liberi dalla tecnologia. La dipendenza digitale è reale e può compromettere benessere mentale, relazioni e produttività.

La sicurezza digitale non è solo individuale. Segnala contenuti illegali, truffe e comportamenti abusivi alle piattaforme e autorità competenti. Aiuta persone meno esperte a navigare il mondo digitale in sicurezza. Supporta iniziative che promuovono alfabetizzazione digitale e tutela dei consumatori.

Come consumatori digitali, abbiamo diritti da rivendicare: privacy, sicurezza dei dati, trasparenza, accesso equo. Ma abbiamo anche responsabilità: rispettare gli altri, proteggere i più vulnerabili, utilizzare la tecnologia eticamente. La digitalizzazione offre opportunità straordinarie, ma richiede consapevolezza, prudenza e responsabilità da parte di tutti noi.