

È online il sito ufficiale del progetto Territori di Memoria”, una piattaforma digitale pensata per raccogliere, documentare e raccontare il patrimonio storico, culturale e umano della città di Naro attraverso il lavoro dei giovani coinvolti nelle attività laboratoriali del progetto.

Il portale è consultabile all’indirizzo:

https://territoridimemoria.it/

Il sito rappresenta uno dei principali risultati del percorso avviato nei mesi scorsi con il coinvolgimento di studenti, associazioni e studiosi locali, con l’obiettivo di costruire una mappa condivisa della memoria del territorio, capace di valorizzare beni materiali e immateriali, tradizioni, testimonianze e luoghi simbolo della comunità. Il progetto nasce infatti con l’intento di coinvolgere le nuove generazioni nella conoscenza della storia locale e nella riscoperta dell’identità culturale della città.

Il portale si presenta come un vero e proprio archivio multimediale navigabile, progettato per essere facilmente consultabile sia da computer che da dispositivi mobili. La homepage introduce il progetto e guida il visitatore alla scoperta delle diverse sezioni tematiche, attraverso immagini, video e collegamenti diretti ai contenuti realizzati durante i laboratori.

Tra le principali sezioni del sito trovano spazio i laboratori di ricerca, nei quali sono raccolti i materiali prodotti dai partecipanti. Ogni laboratorio affronta un ambito specifico della memoria locale: dagli eventi storici ai monumenti e alle opere d’arte, dalle tradizioni gastronomiche alle feste popolari, dalla toponomastica ai mestieri e alle testimonianze della vita quotidiana.

Le pagine dedicate ai laboratori contengono fotografie, documenti, video-interviste e approfondimenti che raccontano la storia della città attraverso diversi punti di vista e offrono uno sguardo originale sul patrimonio culturale di Naro.

Una sezione particolarmente significativa del sito è dedicata ai luoghi della memoria, dove vengono presentati monumenti, chiese, edifici storici e spazi simbolici del territorio. Ogni luogo è accompagnato da descrizioni, gallerie fotografiche e contenuti informativi che permettono di approfondire il valore storico e artistico del patrimonio locale.

Il sito ospita inoltre contenuti audiovisivi con video, interviste e testimonianze raccolte nel corso delle attività progettuali. Attraverso queste narrazioni è possibile ascoltare direttamente le voci dei protagonisti della memoria locale, contribuendo a preservare racconti, esperienze e ricordi che fanno parte dell’identità della comunità.

Un’altra funzione importante della piattaforma è la possibilità per cittadini, associazioni e studiosi di segnalare materiali o testimonianze utili alla ricostruzione della memoria collettiva. Il sito diventa così uno spazio aperto e partecipato, che potrà arricchirsi nel tempo grazie ai contributi della comunità.

La struttura del portale è stata progettata per garantire una navigazione semplice e intuitiva, con pagine tematiche, gallerie fotografiche e contenuti di approfondimento che rendono il sito uno strumento utile non solo per la consultazione ma anche per la promozione culturale e turistica della città.

Il progetto Territori di Memoria rappresenta quindi un ponte tra passato e futuro, capace di unire la ricerca storica con le tecnologie digitali. Attraverso il lavoro dei giovani e il contributo delle associazioni del territorio, la piattaforma offre alla comunità uno strumento permanente per custodire e valorizzare la propria storia.

Il sito non rappresenta soltanto il risultato finale di un percorso culturale e formativo, ma anche un punto di partenza per nuove ricerche, iniziative e collaborazioni, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria collettiva e trasmetterla alle generazioni future.