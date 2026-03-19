Dal 10 marzo scorso sei comuni della provincia di Agrigento non ricevono acqua dal Tre Sorgenti. Si tratta di Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e Ravanusa. Questo a causa di guasti lungo la condotta che si registrano puntualmente ormai da anni. Quando ieri sembrava tutto risolto stamattina è stata comunicata una nuova interruzione che si registra stavolta in contrada Muxarello. Gli operai sono già a lavoro per tentare di riparare la rottura ma non si conoscono i tempi e le modalità dell’intervento. Non è quindi da escludere che la penuria di acqua in questi sei comuni della provincia di Agrigento possa continuare anche per l’intera settimana in corso