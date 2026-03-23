Il Centro Multiservizi Mirek Coniglio di Ravanusa si conferma una realtà d’eccellenza nel panorama dell’inclusione sociale e sportiva, diventando un punto di riferimento fondamentale per tutte le persone con disabilità che desiderano praticare sport e vivere esperienze di crescita personale.

Gestito magistralmente dall’associazione Pro Sport Ravanusa, il centro rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra ente pubblico e terzo settore. Il Comune di Ravanusa, proprietario della struttura, ha infatti saputo valorizzare questo spazio affidandone la gestione a una realtà capace di ottimizzarne le potenzialità, abbattendo i costi di manutenzione, custodia e gestione e trasformandoli in un’opportunità per l’intera comunità.

Oggi il Centro Mirek Coniglio non è solo un impianto sportivo, ma un vero e proprio hub sociale: un luogo aperto all’associazionismo locale, dove numerose realtà del territorio trovano spazio per attività sportive, sociali e ricreative, rafforzando il tessuto comunitario.

All’interno della struttura si è sviluppato anche un importante indotto economico e sociale, grazie alla presenza di operatori sportivi, tecnici qualificati, volontari e famiglie che quotidianamente animano il centro, rendendolo vivo e dinamico.

Ma è soprattutto sul piano umano e sportivo che il Centro ha saputo lasciare un segno profondo. Qui, la “disabilità” ha superato i confini del territorio locale, proiettando i ragazzi in un contesto nazionale attraverso lo sport paralimpico. I risultati raggiunti parlano chiaro: la vittoria della Coppa Italia di Calcio Balilla Paralimpico, le medaglie d’oro e d’argento ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera nel lancio del giavellotto, del disco e del peso, e la partecipazione al campionato di Serie A di tennis tavolo paralimpico.

Traguardi importanti che raccontano non solo il valore sportivo, ma anche il percorso di crescita personale dei ragazzi. Le trasferte in tutta Italia hanno rappresentato per molti di loro esperienze uniche e trasformative: il primo viaggio in aereo, la prima uscita senza i genitori, i primi momenti di vera autonomia. Occasioni che hanno contribuito in maniera determinante a rafforzare autostima, consapevolezza e indipendenza.

Il Centro Multiservizi Mirek Coniglio è oggi la dimostrazione concreta di come lo sport possa essere uno strumento straordinario di inclusione, capace di abbattere barriere, creare opportunità e generare valore per l’intera comunità.