Alle ore 23:00 di ieri, domenica 22 marzo 2026 (chiusura seggi del primo giorno di voto), l’affluenza al referendum in Sicilia si è fermata al 34,94%, confermando l’isola all’ultimo posto tra le regioni italiane per partecipazione elettorale. La media nazionale allo stesso orario è del 46,07%, mentre le regioni con affluenza più bassa dopo la Sicilia sono Calabria e Campania.
Tra le province siciliane, Messina registra il dato più alto (37,19%), seguita da Palermo (36,20%). Fanalino di coda è Caltanissetta (30,99%).
La provincia di Agrigento si posiziona a 31,64%, su un totale di 512 sezioni elettorali, confermando una disaffezione diffusa con forti disparità territoriali: i comuni dell’entroterra tendono a superare il 35-40%, mentre le zone costiere e le isole Pelagie registrano percentuali molto basse.
Il comune con l’affluenza più alta in provincia è Comitini (42,31%), seguito da Aragona (40,81%) e Caltabellotta (39,62%). Il valore più basso si registra a Lampedusa e Linosa (18,25%), seguita da Licata (22,15%) e Palma di Montechiaro (22,22%).
Ad Agrigento città l’affluenza si attesta al 36,12%, sopra la media provinciale ma ancora lontana dai picchi dei centri interni.
|Comune
|Affluenza (%)
|Agrigento
|36,12
|Alessandria della Rocca
|29,78
|Aragona
|40,81
|Bivona
|39,32
|Burgio
|27,10
|Calamonaci
|33,77
|Caltabellotta
|39,62
|Camastra
|32,56
|Cammarata
|36,68
|Campobello di Licata
|30,56
|Canicattì
|29,99
|Casteltermini
|36,92
|Castrofilippo
|28,29
|Cattolica Eraclea
|39,31
|Cianciana
|34,67
|Comitini
|42,31
|Favara
|29,02
|Grotte
|33,08
|Joppolo Giancaxio
|38,20
|Lampedusa e Linosa
|18,25
|Licata
|22,15
|Lucca Sicula
|32,23
|Menfi
|34,26
|Montallegro
|30,97
|Montevago
|35,85
|Naro
|26,70
|Palma di Montechiaro
|22,22
|Porto Empedocle
|29,42
|Racalmuto
|32,42
|Raffadali
|33,40
|Ravanusa
|26,10
|Realmonte
|33,30
|Ribera
|31,47
|Sambuca di Sicilia
|38,91
|San Biagio Platani
|27,91
|San Giovanni Gemini
|35,76
|Sant’Angelo Muxaro
|30,86
|Santa Elisabetta
|34,10
|Santa Margherita Belice
|34,88
|Santo Stefano Quisquina
|39,95
|Sciacca
|36,77
|Siculiana
|30,79
|Villafranca Sicula
|33,24