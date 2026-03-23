Alle ore 23:00 di ieri, domenica 22 marzo 2026 (chiusura seggi del primo giorno di voto), l’affluenza al referendum in Sicilia si è fermata al 34,94%, confermando l’isola all’ultimo posto tra le regioni italiane per partecipazione elettorale. La media nazionale allo stesso orario è del 46,07%, mentre le regioni con affluenza più bassa dopo la Sicilia sono Calabria e Campania.

Tra le province siciliane, Messina registra il dato più alto (37,19%), seguita da Palermo (36,20%). Fanalino di coda è Caltanissetta (30,99%).

La provincia di Agrigento si posiziona a 31,64%, su un totale di 512 sezioni elettorali, confermando una disaffezione diffusa con forti disparità territoriali: i comuni dell’entroterra tendono a superare il 35-40%, mentre le zone costiere e le isole Pelagie registrano percentuali molto basse.

Il comune con l’affluenza più alta in provincia è Comitini (42,31%), seguito da Aragona (40,81%) e Caltabellotta (39,62%). Il valore più basso si registra a Lampedusa e Linosa (18,25%), seguita da Licata (22,15%) e Palma di Montechiaro (22,22%).

Ad Agrigento città l’affluenza si attesta al 36,12%, sopra la media provinciale ma ancora lontana dai picchi dei centri interni.

Comune Affluenza (%) Agrigento 36,12 Alessandria della Rocca 29,78 Aragona 40,81 Bivona 39,32 Burgio 27,10 Calamonaci 33,77 Caltabellotta 39,62 Camastra 32,56 Cammarata 36,68 Campobello di Licata 30,56 Canicattì 29,99 Casteltermini 36,92 Castrofilippo 28,29 Cattolica Eraclea 39,31 Cianciana 34,67 Comitini 42,31 Favara 29,02 Grotte 33,08 Joppolo Giancaxio 38,20 Lampedusa e Linosa 18,25 Licata 22,15 Lucca Sicula 32,23 Menfi 34,26 Montallegro 30,97 Montevago 35,85 Naro 26,70 Palma di Montechiaro 22,22 Porto Empedocle 29,42 Racalmuto 32,42 Raffadali 33,40 Ravanusa 26,10 Realmonte 33,30 Ribera 31,47 Sambuca di Sicilia 38,91 San Biagio Platani 27,91 San Giovanni Gemini 35,76 Sant’Angelo Muxaro 30,86 Santa Elisabetta 34,10 Santa Margherita Belice 34,88 Santo Stefano Quisquina 39,95 Sciacca 36,77 Siculiana 30,79 Villafranca Sicula 33,24