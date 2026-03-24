Il referendum costituzionale confermativo del 22-23 marzo 2026 ha visto un netto trionfo del No nella provincia di Agrigento. Su 144.139 votanti (affluenza finale 43,36%), ben 85.895 elettori hanno scelto il No (60,09%), mentre il Sì si è fermato a 57.042 preferenze (39,91%). Schede nulle 813, bianche 389.

Il risultato conferma una forte opposizione alla riforma costituzionale sulla giustizia (separazione carriere, Corte disciplinare, revisione CSM), approvata dal Parlamento ma sottoposta a referendum dopo la richiesta di un quinto dei parlamentari.

L’affluenza provinciale è salita dal 31,64% delle 23:00 di domenica al 43,36% finale (lunedì 23 marzo ore 15:00 chiusura seggi). Tra i 43 comuni agrigentini, il picco di partecipazione si registra a Sambuca di Sicilia (55,95%), mentre il valore più basso è a Lampedusa e Linosa (26,93%). Agrigento città chiude al 46,78%, sopra la media provinciale.

Di seguito la tabella con i risultati del voto comune per comune (voti Sì/No in percentuale, arrotondati):

Comune Votanti Schede nulle Schede bianche Sì (%) No (%) Agrigento 21.013 84 37 43,16 56,84 Alessandria della Rocca 808 8 3 41,91 58,09 Aragona 3.696 15 6 33,80 66,20 Bivona 1.366 8 9 27,21 72,79 Burgio 839 9 7 50,43 49,57 Calamonaci 465 1 0 29,74 70,26 Caltabellotta 1.252 16 4 42,05 57,95 Camastra 698 1 0 50,36 49,64 Cammarata 2.499 17 11 35,33 64,67 Campobello di Licata 3.075 15 6 33,73 66,27 Canicattì 10.862 46 31 40,13 59,87 Casteltermini 3.077 15 9 34,39 65,61 Castrofilippo 827 7 0 46,34 53,66 Cattolica Eraclea 1.328 18 9 32,97 67,03 Cianciana 1.172 8 5 38,14 61,86 Comitini 344 0 1 39,07 60,93 Favara 10.209 84 21 37,08 62,92 Grotte 1.890 21 5 35,62 64,38 Joppolo Giancaxio 454 2 0 43,58 56,42 Lampedusa e Linosa 1.427 3 8 59,96 40,04 Licata 8.809 37 14 46,91 53,09 Lucca Sicula 626 5 4 36,95 63,05 Menfi 4.676 26 8 38,32 61,68 Montallegro 804 6 3 50,69 49,31 Montevago 1.105 15 5 34,47 65,53 Naro 1.999 20 2 41,38 58,62 Palma di Montechiaro 5.460 28 17 50,40 49,60 Porto Empedocle 5.139 24 5 36,40 63,60 Racalmuto 2.663 18 9 32,74 67,26 Raffadali 4.375 10 12 30,46 69,54 Ravanusa 3.194 26 4 37,10 62,90 Realmonte 1.664 5 0 43,10 56,90 Ribera 6.307 41 15 40,23 59,77 Sambuca di Sicilia 2.417 20 8 26,83 73,17 San Biagio Platani 950 10 5 37,97 62,03 San Giovanni Gemini 3.149 13 19 39,40 60,60 Sant’Angelo Muxaro 396 0 2 43,91 56,09 Santa Elisabetta 844 6 3 45,63 54,37 Santa Margherita Belice 2.355 24 12 39,59 60,41 Santo Stefano Quisquina 1.767 23 12 32,79 67,21 Sciacca 16.069 69 51 40,02 59,98 Siculiana 1.592 5 4 51,55 48,45 Villafranca Sicula 478 4 3 39,07 60,93

Totale provincia

Votanti: 144.139

Affluenza: 43,36%

Sì: 57.042 (39,91%)

No: 85.895 (60,09%)

Schede nulle: 813

Schede bianche: 389

Il No ha prevalso in quasi tutti i comuni, con picchi superiori al 70% in centri come Sambuca di Sicilia (73,17%), Bivona (72,79%), Raffadali (69,54%). Eccezioni: Lampedusa e Linosa (Sì al 59,96%) e pochi altri dove il Sì ha superato il 50%.

L’affluenza provinciale (43,36%) è rimasta sotto la media siciliana (circa 45-46% stimata finale), confermando la disaffezione in un territorio segnato da crisi economica e sfiducia istituzionale.