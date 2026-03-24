Il referendum costituzionale confermativo del 22-23 marzo 2026 ha visto un netto trionfo del No nella provincia di Agrigento. Su 144.139 votanti (affluenza finale 43,36%), ben 85.895 elettori hanno scelto il No (60,09%), mentre il Sì si è fermato a 57.042 preferenze (39,91%). Schede nulle 813, bianche 389.
Il risultato conferma una forte opposizione alla riforma costituzionale sulla giustizia (separazione carriere, Corte disciplinare, revisione CSM), approvata dal Parlamento ma sottoposta a referendum dopo la richiesta di un quinto dei parlamentari.
L’affluenza provinciale è salita dal 31,64% delle 23:00 di domenica al 43,36% finale (lunedì 23 marzo ore 15:00 chiusura seggi). Tra i 43 comuni agrigentini, il picco di partecipazione si registra a Sambuca di Sicilia (55,95%), mentre il valore più basso è a Lampedusa e Linosa (26,93%). Agrigento città chiude al 46,78%, sopra la media provinciale.
Di seguito la tabella con i risultati del voto comune per comune (voti Sì/No in percentuale, arrotondati):
|Comune
|Votanti
|Schede nulle
|Schede bianche
|Sì (%)
|No (%)
|Agrigento
|21.013
|84
|37
|43,16
|56,84
|Alessandria della Rocca
|808
|8
|3
|41,91
|58,09
|Aragona
|3.696
|15
|6
|33,80
|66,20
|Bivona
|1.366
|8
|9
|27,21
|72,79
|Burgio
|839
|9
|7
|50,43
|49,57
|Calamonaci
|465
|1
|0
|29,74
|70,26
|Caltabellotta
|1.252
|16
|4
|42,05
|57,95
|Camastra
|698
|1
|0
|50,36
|49,64
|Cammarata
|2.499
|17
|11
|35,33
|64,67
|Campobello di Licata
|3.075
|15
|6
|33,73
|66,27
|Canicattì
|10.862
|46
|31
|40,13
|59,87
|Casteltermini
|3.077
|15
|9
|34,39
|65,61
|Castrofilippo
|827
|7
|0
|46,34
|53,66
|Cattolica Eraclea
|1.328
|18
|9
|32,97
|67,03
|Cianciana
|1.172
|8
|5
|38,14
|61,86
|Comitini
|344
|0
|1
|39,07
|60,93
|Favara
|10.209
|84
|21
|37,08
|62,92
|Grotte
|1.890
|21
|5
|35,62
|64,38
|Joppolo Giancaxio
|454
|2
|0
|43,58
|56,42
|Lampedusa e Linosa
|1.427
|3
|8
|59,96
|40,04
|Licata
|8.809
|37
|14
|46,91
|53,09
|Lucca Sicula
|626
|5
|4
|36,95
|63,05
|Menfi
|4.676
|26
|8
|38,32
|61,68
|Montallegro
|804
|6
|3
|50,69
|49,31
|Montevago
|1.105
|15
|5
|34,47
|65,53
|Naro
|1.999
|20
|2
|41,38
|58,62
|Palma di Montechiaro
|5.460
|28
|17
|50,40
|49,60
|Porto Empedocle
|5.139
|24
|5
|36,40
|63,60
|Racalmuto
|2.663
|18
|9
|32,74
|67,26
|Raffadali
|4.375
|10
|12
|30,46
|69,54
|Ravanusa
|3.194
|26
|4
|37,10
|62,90
|Realmonte
|1.664
|5
|0
|43,10
|56,90
|Ribera
|6.307
|41
|15
|40,23
|59,77
|Sambuca di Sicilia
|2.417
|20
|8
|26,83
|73,17
|San Biagio Platani
|950
|10
|5
|37,97
|62,03
|San Giovanni Gemini
|3.149
|13
|19
|39,40
|60,60
|Sant’Angelo Muxaro
|396
|0
|2
|43,91
|56,09
|Santa Elisabetta
|844
|6
|3
|45,63
|54,37
|Santa Margherita Belice
|2.355
|24
|12
|39,59
|60,41
|Santo Stefano Quisquina
|1.767
|23
|12
|32,79
|67,21
|Sciacca
|16.069
|69
|51
|40,02
|59,98
|Siculiana
|1.592
|5
|4
|51,55
|48,45
|Villafranca Sicula
|478
|4
|3
|39,07
|60,93
Totale provincia
- Votanti: 144.139
- Affluenza: 43,36%
- Sì: 57.042 (39,91%)
- No: 85.895 (60,09%)
- Schede nulle: 813
- Schede bianche: 389
Il No ha prevalso in quasi tutti i comuni, con picchi superiori al 70% in centri come Sambuca di Sicilia (73,17%), Bivona (72,79%), Raffadali (69,54%). Eccezioni: Lampedusa e Linosa (Sì al 59,96%) e pochi altri dove il Sì ha superato il 50%.
L’affluenza provinciale (43,36%) è rimasta sotto la media siciliana (circa 45-46% stimata finale), confermando la disaffezione in un territorio segnato da crisi economica e sfiducia istituzionale.