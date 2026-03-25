Per la prima volta nella sua storia quasi quattrocentesca, la Confraternita del Santissimo Crocifisso di Naro ha una donna alla guida. Mariateresa Geraci è stata eletta presidente con un largo consenso, ricevendo il pieno sostegno dei confrati.

Già vicepresidente dal 2011 al 2018 e successivamente cassiere fino al 2019, Mariateresa Geraci guiderà il sodalizio per i prossimi quattro anni. Fondata nel novembre del 1622, la Confraternita custodisce e tramanda da oltre quattro secoli il culto e la devozione al Santissimo Crocifisso e alla Vergine Addolorata.

«L’obiettivo – ha dichiarato la nuova presidente – è proseguire con determinazione e impegno le antiche tradizioni del sodalizio, mantenendo vivo il culto e coinvolgendo sempre più persone, soprattutto i giovani, nelle attività della Confraternita».

Il nuovo direttivo, caratterizzato da una forte presenza di giovani, è così composto:

Presidente: Mariateresa Geraci

Vicepresidente: Ignazio Gulino

Segretaria: Cristina Rizzuto

Cassiera: Alessia Bellavia

Consiglio Direttivo: Sergio Alaimo, Liliana Calogera Nicotra, Lina Piraino.

Consiglio dei Probiviri: Calogero Rizzuto, Giuseppina Agliata, Giuseppe Mirabile.

La cerimonia di insediamento si è svolta sabato scorso nella chiesa di San Francesco, presieduta e concelebrata dall’assistente spirituale don Beppe Frugis e curata dal priore di Naro don Giuseppe Scozzari, che la Confraternita ha pubblicamente ringraziato per la preziosa collaborazione.

Durante la cerimonia, il nuovo direttivo ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente Calogero Aronica per il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il suo mandato.

Mariateresa Geraci e tutto il consiglio hanno espresso la volontà di portare avanti con rinnovato slancio le tradizioni storiche della Confraternita, introducendo al tempo stesso iniziative innovative per favorire la crescita del sodalizio e attirare nuovi membri. Le iscrizioni alla Confraternita restano aperte a tutti coloro che desiderano condividere questo percorso di fede e devozione.