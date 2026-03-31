Nasce a Gotte il comitato cittadino “Cara Acqua”. Si tratta di una associazione su base volontaria e apartitica composta da utenti titolari residenti, con l’obiettivo principale di accertare la validità e la legittimità delle somme di pagamento richieste per i consumi idrici riportati nelle bollette distribuite in queste ultime settimane da Aica e sulla base delle tariffe di recente rimodulate dalla stessa azienda idrica comuni agrigentini. Il comitato si propone di agire come interlocutore propositivo nei confronti delle istituzioni locali, incoraggiando il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini con l’obiettivo di aprire una fase di responsabile verifica della legittimità della rimodulazione delle tariffe, della trasparenza dei consumi fatturati agli utenti e della legalità del corretto funzionamento del sistema di depurazione. “Sono questi i punti fondamentali sui quali si intende condurre l’azione del comitato, perciò abbiamo deciso di unire le nostre forze, perché crediamo fermamente che nei rapporti amministrativi e commerciali tra Aica e utenza cittadinanza non vi sia né trasparenza né legittimità – dichiara uno dei fondatori del comitato l’ex assessore del comune di Grotte Armando Caltagirone. Avendo percepito – aggiunge Caltagirone- che è anche il presidente del comitato, soltanto un diffuso e forte disappunto tra i cittadini che rasenta l’allarme sociale, vogliamo ribadire che le richieste di Aica agli utenti sono sproporzionatamente esose e non trovano né valido né solido fondamento né nella qualità e neppure negli standard prestazionali del servizio idrico domestico. Il nostro primo obiettivo- conclude Armando Caltagirone- è stato di chiedere al sindaco Alfonso Provvidenza con un formale messaggio inviato alla posta certificata dell’ente un confronto per sollecitare il sostegno dell’amministrazione comunale alla tutela degli interessi dei propri concittadini, così spudoratamente violati da seri sospetti che rasentano una diffusa illegalità. Il comitato è aperto a tutti i cittadini di grotte ed invitiamo i cittadini che sono interessati a sostenere questa nostra iniziativa ad aderire contattando i componenti del direttivo composto oltre da me anche da Paolo Licata e Michelangelo Farruggia”. Il comitato già mercoledì pomeriggio alle 17 terrà una riunione aperta a tutti per illustrare le iniziative che intende intraprendere a breve . L’incontro si terrà presso la sala del bar Puglisi.