Si discuterà alle 19 la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Vincenzo Corbo; a convocare la seduta è il presidente del Consiglio comunale Domenico Licata.

Perché il documento venga approvato occorrerà il voto favorevole di almeno 15 consiglieri sui 24 che compongono l’assemblea cittadina. Al momento sono 14 i firmatari della mozione contro Corbo: Angelo Cuva, Gianluca Cilia, Fabio Falcone, Calogero Muratore, Giangaspare Di Falco, Giuseppe Alaimo, Calogero Restivo, Dario Curto, Daniele Marchese Ragona, Giuseppe La Licata e Anita Sciabbarrasi. All’appello mancherebbe dunque un solo voto per raggiungere la maggioranza necessaria.

Mozione che sarebbe nata dal malcontento per la gestione amministrativa e per alcune scelte politiche ritenute divisive da parte del sindaco Corbo.