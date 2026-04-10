Continua il radicamento di Italia del Meridione in Sicilia, con una nuova nomina che rafforza la presenza del movimento nei territori e conferma una crescita sempre più concreta e partecipata.

Laura Sammartino è stata nominata Commissaria per la città e la provincia di Agrigento, nonché Responsabile del Dipartimento Cultura, Spettacolo, Turismo e Vitalità del Territorio.

Una scelta che punta su una figura con esperienza consolidata nel settore turistico e nella gestione dei servizi, maturata in oltre 17 anni di attività professionale, con competenze organizzative, relazionali e una forte capacità di coordinamento e gestione del lavoro in team.

“Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità – ha dichiarato Sammartino -. Sono profondamente legata alla mia terra e credo che il nostro territorio abbia potenzialità straordinarie ancora inespresse. Il mio impegno nasce dalla volontà concreta di contribuire alla crescita del Sud, affinché possa finalmente occupare il ruolo centrale che merita.”

“La Sicilia – prosegue – non ha bisogno di essere raccontata come un problema, ma come una possibilità. Turismo, cultura e giovani devono diventare il cuore di un nuovo modello di sviluppo che parta dal territorio e restituisca dignità e prospettiva alle comunità.”

Nel ringraziare il Segretario Federale Vincenzo Castellano per la fiducia accordata, Sammartino ha ribadito la volontà di avviare sin da subito un lavoro concreto basato su ascolto, partecipazione e azioni operative.

“Questa non è solo una nomina – ha dichiarato Castellano – ma un passo ulteriore nella costruzione di una rete territoriale viva, competente e radicata. L’Italia del Meridione cresce perché mette al centro persone credibili, capaci di trasformare le idee in azione.”

Con questa nomina, Italia del Meridione rafforza il proprio percorso in Sicilia, puntando su competenze, identità e una visione chiara: costruire un nuovo protagonismo dei territori nel quadro di un’Italia finalmente plurale e autonoma.