

Ogni anno l’Italia restituisce a Bruxelles miliardi di euro non spesi.

Fondi pensati per il Sud, per le imprese, per i comuni piccoli che non

hanno le competenze per accedervi. Un paradosso che si ripete in

silenzio da decenni.

Un team di professionisti con pregressa esperienza decennale ha deciso

che è ora di smettere di accettarlo.

Si chiama SALOMON — Centro Strategico per lo Sviluppo Territoriale. Ha

sede a Campobello di Licata, è un’Associazione di Promozione Sociale

costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e fa una cosa sola con una

precisione che nel settore non si era mai vista: identifica i

finanziamenti a fondo perduto accessibili per ogni impresa, artigiano,

agricoltore o comune — e li ottiene.

La regola è semplice: se non ottieni il contributo, non paghi nulla.

Il team analizza gratuitamente ogni profilo e produce un report con le

opportunità concrete disponibili in quel momento — importi reali,

probabilità reali, scadenze reali. Poi costruisce tutta la pratica e

la presenta. Il cliente non tocca un portale, non compila un modulo,

non perde un giorno di lavoro.

In questo momento sono aperti programmi con contributi fino all’80

percento a fondo perduto per imprese, agricoltori e comuni del

Mezzogiorno. Scadenze tra maggio e giugno 2026.

Ma SALOMON non si ferma ai bandi. Introduce in Sicilia un servizio che

non esisteva: la Relazione Tecnica Comparativa per le gare d’appalto

pubbliche. Quante imprese perdono appalti non perché il progetto sia

sbagliato — ma perché la documentazione tecnica è insufficiente?

SALOMON produce quel documento. Il tecnico dell’impresa lo firma. La

commissione aggiudica.

«Il Sud non ha bisogno di assistenza. Ha bisogno di competenza tecnica

al suo fianco» — è la filosofia con cui SALOMON si presenta al

territorio.