I precari del Servizio sanitario nazionale, che hanno maturato significative esperienze professionali e dato un contributo importante, potranno essere stabilizzati nell’ambito delle esigenze del sistema. Questo potrà avvenire attraverso una riserva che potrà arrivare fino al 50% nei concorsi del SSN e/o attraverso una procedura valutativa non comparativa per coloro i quali abbiano maturato 24 mesi di servizio e dunque di esperienza.

E’ stato, infatti, approvato l’emendamento relativo al rafforzamento della capacità amministrativa e operativa del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Pnrr, in modo da garantire continuità ed efficienza nell’organizzazione dei servizi sanitari. Ne da notizia Saverio Romano capogruppo di Noi Moderati in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati che si è speso lungo il percorso di questo emendamento

Stabilizzazione per chi ha maturato significative sperienze professionali

L’emendamento prevede la stabilizzazione di una platea di personale che ha maturato significative esperienze professionali, con un contributo innegabile sotto il profilo qualitativo. Il testo prevede la possibilità di attivare procedure selettive riservate, entro il limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, in favore del personale che abbia maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.

Non solo riserve ma anche procedura

In secondo luogo, si prevede una procedura di stabilizzazione previo colloquio selettivo non comparativo, per quel personale che abbia maturato almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo, anche mediante contratti flessibili. Da un punto di vista finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché le assunzioni sono effettuate nei limiti previsti e nell’ambito dei fabbisogni di personale e con le risorse disponibili.

Saverio Romano: “Grande risultato”

“E’ un grande risultato che ho fortemente voluto, nell’ottica di una modernizzazione e di una maggiore efficacia del sistema sanitario pubblico” commenta Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati, capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati