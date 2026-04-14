Notte di fuoco Cianciana. Un incendio, la cui natura è ancora da accertare, ha danneggiato una Mercedes Glc Coupè di proprietà di un ventiseienne del posto, impiegato della Poste. Il rogo è avvenuto lungo Corso Vittorio Emanuele.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, dopo aver visto fiamme e fumo, hanno chiamato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi compresa quella dell’atto doloso.