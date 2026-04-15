il 28 aprile 2026, chi acquista un laptop nell’Unione Europea ha la garanzia che il dispositivo avrà almeno una porta USB-C per la ricarica via cavo. Non è una scelta del produttore né un optional di fascia alta: è un obbligo di legge.

La Direttiva UE 2022/2380, approvata dal Parlamento europeo il 23 novembre 2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 dicembre dello stesso anno, ha fissato quella data con tre anni di anticipo. L’industria aveva il tempo per adeguarsi. Il tempo è scaduto.

Quello che molti consumatori non sanno ancora è l’altra metà della storia: il caricatore potrebbe non essere nella scatola. E non per dimenticanza.

Dieci anni di battaglia per un cavo solo

Il percorso che ha portato al 28 aprile 2026 parte da lontano. Ogni anno i cittadini dell’UE spendono circa 2,4 miliardi di euro per l’acquisto di caricabatterie, di cui solo due su tre vengono effettivamente utilizzati, con un accumulo di 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici annuali. Era questo il quadro che la Commissione Europea aveva sul tavolo quando cominciò a muoversi, nei primi anni Dieci del Duemila, verso una regolamentazione del caos dei connettori.

Mini-USB, micro-USB, Lightning, MagSafe, barrel jack di ogni diametro, connettori Surface proprietari di Microsoft: ogni produttore costruiva il proprio ecosistema chiuso, con l’effetto collaterale (difficilmente casuale) di legare il consumatore ai propri accessori. La soluzione informale (accordi volontari tra produttori) non aveva prodotto risultati e e così è arrivata la legge.

La Direttiva UE 2022/2380 ha permesso alla Commissione di estendere l’obbligo della porta USB-C a un’ampia gamma di dispositivi elettronici, introducendo uno standard comune lato del device. Restano confermate le scadenze già fissate: il 28 dicembre 2024 per l’obbligo della porta USB-C sui dispositivi elettronici e il 28 aprile 2026 per l’estensione della norma ai computer portatili.

La proroga per i laptop non era un regalo all’industria senza giustificazione tecnica. I computer portatili necessitano di potenze maggiori rispetto agli altri dispositivi e per questo dovranno rispettare l’obbligo soltanto a partire dal 28 aprile 2026. La ricarica ad alta potenza richiede specifiche tecniche più complesse dello standard USB-C base e i produttori avevano bisogno di tempo per implementare correttamente il protocollo Power Delivery.

Cosa dice esattamente la norma

Il testo della Direttiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 7 dicembre 2022, stabilisce che gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 28 aprile 2026 per le categorie di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, punto 1.13 — ovvero i computer portatili.

In termini pratici: ogni laptop messo in vendita per la prima volta nel mercato UE dopo quella data deve avere almeno una porta USB-C attraverso cui sia possibile ricaricare il dispositivo via cavo. La norma non impone che USB-C sia l’unica porta — un produttore può mantenere altre porte proprietarie o di altro tipo — ma quella USB-C per la ricarica deve esserci.

La norma si applica solo ai nuovi dispositivi venduti, non a quelli già in commercio. Saranno poi i consumatori a scegliere se ricevere i caricatori al momento dell’acquisto del dispositivo. Chi ha già un MacBook con MagSafe, un ThinkPad con il suo connettore barrel, o qualsiasi altro laptop acquistato prima del 28 aprile non deve fare nulla: la legge non è retroattiva.

Il caricatore sparisce dalla scatola: ecco perché

Qui sta il punto che conviene capire prima di andare in un negozio di elettronica dopo fine aprile.

La Direttiva non vieta ai produttori di includere il caricatore nella confezione. Li obbliga però a rendere disponibile anche una versione del prodotto senza alimentatore, lasciando al consumatore la scelta. In teoria, le due versioni potrebbero coesistere. In pratica, la logica industriale porta in un’unica direzione.

Mantenere due versioni dello stesso prodotto significa doppio packaging, doppia gestione del magazzino, doppia catena di distribuzione, doppia etichettatura. È un costo reale che nessun grande retailer ha interesse a sostenere quando esiste un’alternativa più semplice. La soluzione più semplice, come già avvenuto con gli smartphone, è una sola versione del prodotto, senza caricatore, con l’alimentatore disponibile come accessorio separato a pagamento.

Apple lo ha già fatto con i MacBook. Samsung, Xiaomi, e praticamente tutti i principali produttori di smartphone hanno seguito la stessa strada nell’arco di pochi anni, con motivazioni ambientali che non sono false (meno plastica, meno rifiuti elettronici) ma che coincidono perfettamente con una riduzione dei costi di produzione e confezionamento. I laptop seguiranno la stessa traiettoria.

Cosa cambia davvero per il consumatore

Il vantaggio immediato è quello che si vede più facilmente: un solo cavo per ricaricare laptop, smartphone, tablet, cuffie, fotocamera. Un solo caricatore da portare in viaggio. Meno cavi nel cassetto, meno adattatori da cercare, meno acquisti obbligati quando ci si dimentica qualcosa a casa.

L’USB-C è stato scelto come connettore universale per una serie di vantaggi rispetto ai predecessori: design reversibile, che consente di inserire il cavo in entrambi i versi, e capacità di gestire velocità di trasferimento dati molto elevate oltre che potenze di ricarica elevate grazie al protocollo Power Delivery.

Lo svantaggio, però, è quello dell’accessorio separato. Chi acquista il primo laptop USB-C e non ha già un caricatore compatibile di sufficiente potenza dovrà comprarlo. Il mercato dei caricatori USB-C ad alta potenza (65W, 100W, 140W) è già maturo e i prezzi sono accessibili, ma è un acquisto che prima era incluso nel prezzo e ora non lo sarà più automaticamente.

Il passo successivo: dal connettore all’alimentatore

Con un nuovo Regolamento sull’Ecodesign, l’UE sta andando oltre: impone l’integrazione di almeno una porta USB-C anche sugli alimentatori esterni, introduce il logo “Common Charger”, nuovi requisiti ecocompatibili e regole più severe sull’efficienza energetica. Rispetto alla normativa precedente, scompaiono i limiti di potenza e vengono estesi i requisiti a caricatori wireless, basi di ricarica e cavi USB-C. La scadenza di questo secondo livello è fissata al 2028.

Il percorso, insomma, non finisce il 28 aprile. Finisce la prima fase (il connettore) e comincia la seconda, che riguarda l’intero ecosistema della ricarica.