Nella raffinata cornice del Foyer del Teatro Pirandello, in Agrigento, il prossimo 17 Aprile_ 2026 – si terrà un incontro di altissimo profilo scientifico e civile dal titolo: “DONNE E UFFICI PUBBLICI: LE PARI OPPORTUNITÀ DALLE RADICI COSTITUZIONALI ALLE QUOTE ROSA”.

L’evento, promosso dall’Inner Wheel Club di Agrigento nasce dalla volontà di tracciare un percorso storico, politico, sociale e giuridico rigoroso sull’evoluzione del ruolo femminile nelle Istituzioni, negli Uffici Pubblici. Il convegno si avvale della partecipazione straordinaria della Prof.ssa Ornella Spataro, illustre docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Palermo_ Facoltà di Giurisprudenza, chiamata a delineare il passaggio cruciale dalla parità formale a quella sostanziale.

Il tema prenderà le mosse dalle “Radici Costituzionali”, omaggiando il lascito delle Madri Costituenti che impressero nel DNA della Repubblica gli articoli 3 e 51. Un momento di particolare solennità sarà dedicato alla storica Sentenza n. 33 del 1960 della Corte Costituzionale. Il focus si sposterà poi sulle sfide contemporanee: dal superamento del “soffitto di cristallo” all’efficacia delle Quote Rosa intese come “Azioni Positive”. A testimoniare la forza e la competenza della presenza femminile nelle carriere pubbliche e professionali, interverranno figure di spicco eccellenti del panorama istituzionale e giuridico:

Dott.ssa Elisa Vaccaro, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Agrigento;

Dott.ssa Andreina Occhipinti, Magistrato Consigliere della Corte di Cassazione;

Avv. Vincenza Gaziano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento;

Dott.ssa Claudia Gucciardo, Presidente del Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca;

Dott.ssa Rossana Florio, Direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento e Sciacca;

Dott.ssa Anna Puci, Direttore della Casa Circondariale di Agrigento;

Dott.ssa Stella Vella, Consigliere Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Nel rispetto di una grande sinergia istituzionale e associazionistica, l’iniziativa, ideata dalla Presidente dell’Inner Wheel Club, Patrizia Di Giovanni, vede la straordinaria partecipazione, collaborazione e sostegno, dei principali Club Service e Associazioni del territorio, che, consapevoli dello stare bene insieme, e dei buoni esiti del lavoro di Squadra, per la sensibilità dei rispettivi Presidenti, si dichiarano uniti in un fronte comune, ad ogni buon fine, per la promozione della cultura della legalità e della parità. Si ringraziano, come di seguito rappresentati in ordine alfabetico:

A.N.D.E. – Presidente Carola De Paoli;

Centro Antiviolenza Telefono Aiuto – Presidente Antonella Gallo Carrabba;

Centro di Cultura “Maria Cristina di Savoia”-Presidente Patrizia Camera;

C.I.F. (Centro Italiano Femminile) – Presidenza Comunale Agrigento – Presidente Rosellina Montanalampo;

FIDAPA – Presidente Antonella Attanasio;

Inner Wheel Club di Agrigento – Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni;

Inner Wheel Club di Licata – Presidente Anna Raineri Dainotto;

Lions Agrigento Host – Presidente Egla Tornambè;

Rotaract Club di Agrigento – Presidente Gabriele Giunta;

Rotary Club di Agrigento – Presidente Filippo Napoli;

Rotary Club di Licata – Presidente Carmelo Ciotta;

SOROPTIMIST – Presidente Marianna Barraco.

La serata si concluderà con il “Simposio di Persefone”, un breve momento di convivialità che richiama il mito della rinascita e le radici classiche della città di Agrigento, celebrando la forza rigeneratrice della partecipazione femminile nella società civile..