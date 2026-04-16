Sbloccata dai giudici del Tar di Palermo della prima sezione, presidente Salvatore Veneziano, la realizzazione del nuovo Polo pediatrico di eccellenza di Palermo che sorgerà nei pressi dell’ospedale Cervello.

I giudici amministrativi hanno respinto nel merito il ricorso presentato dalla Emmecci S.p.A. Benefit con il quale si chiedeva annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto da circa 100 milioni di euro al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Matarrese spa, con la partecipazione di Adiramef spa, Sacogen srl, Multiscavi srl, La Meridionale costruzioni srl, Nbs srl, Techproject srl, Sistema Duemila Partners srl, Onleco srl e Domenico Spanò.

Dopo il fermo dovuto al fallimento della precedente impresa appaltatrice, l’opera entra finalmente nella fase operativa con l’aggiudicazione dei lavori da parte di Invitalia, stazione appaltante per conto della Regione Siciliana. Il nuovo Polo, che sorgerà a Fondo Malatacca, rappresenta un investimento strategico per la sanità dell’Isola. Si tratta di una delle opere più attese e significative del sistema sanitario regionale, destinata a diventare un punto di riferimento per la cura e la ricerca in ambito pediatrico.

Dopo 15 anni di attesa e difficoltà legate al fallimento della precedente impresa, i lavori potranno iniziare per il centro pediatrico che farà capo all’azienda ospedaliera Arnas “Civico-Di Cristina” e sorgerà su un’area di oltre 45 mila metri quadrati, dei quali 3 mila destinati a verde. L’ospedale sarà realizzato su un sistema di isolatori per renderlo totalmente antisismico.

Disporrà di 134 posti letto, di cui 10 di terapia intensiva; tra le specializzazioni pediatriche presenti Oncoematologia, Neurologia, Neurochirurgia e Cardiochirurgia. Sono previste 4 sale operatorie e una sala ibrida. Complessivamente le unità operative (reparti) saranno 14 più un’area di emergenza. Inoltre vi troveranno posto laboratori, ambulatori, aule conferenza, luoghi di culto, una foresteria di 8 stanze per i parenti, una zona ristorazione con 100 posti a sedere e una elisuperficie in copertura per le emergenze.

L’area parcheggio sarà dotata di 284 posti auto, di cui 12 per diversamente abili, 15 parcheggi “rosa” e 31 posti moto, con 4 colonnine di ricarica e pensiline fotovoltaiche. L’ospedale sarà dotato dei più moderni requisiti impiantistici che consentiranno un perfetto comfort, nel rispetto delle nuove norme ambientali.