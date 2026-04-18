Continua senza sosta l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, nell’ambito di un servizio mirato al controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 30enne palermitano e denunciato a piede libero altri due giovani, rispettivamente di 26 e 25 anni, tutti già noti alle forze di polizia, accusati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione, scattata durante le normali attività d’istituto, si è avvalsa del supporto strategico del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia. Il fiuto dei cani antidroga è stato determinante per scovare i nascondigli dello stupefacente durante una serie di perquisizioni domiciliari mirate. Presso l’abitazione del 30enne, i militari hanno rinvenuto due panetti di hashish per un peso complessivo di 120 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un coltello ancora intriso di droga.

Il controllo è stato esteso anche a un magazzino in uso all’indagato dove, grazie alla segnalazione dell’unità cinofila, sono stati recuperati altri cinque panetti della medesima sostanza, per un peso superiore ai 500 grammi. L’attività investigativa ha coinvolto anche le abitazioni degli altri due soggetti; in casa del 26enne, sono stati trovati due panetti parzialmente frazionati (circa 30 grammi) e strumenti per il taglio mentre, presso il domicilio del 25enne, i Carabinieri hanno invece sequestrato 15 dosi già pronte per lo smercio, per un totale di 15 grammi.