Si terrà sabato 10 maggio 2026 al Centro Culturale Polivalente di via V. Di Caro a Camastra un’importante giornata di formazione dedicata al BLS-D (Basic Life Support con Defibrillatore) e al PBLS-D (Pediatric Basic Life Support con Defibrillatore), con modulo specifico sulla disostruzione delle vie aeree, secondo le linee guida internazionali ILCOR.

Il corso, organizzato dal Centro Ricerca Formazione in collaborazione con Philia E.T.S., è certificato per l’utilizzo del defibrillatore automatico bifasico (DAE) e ha valore legale e professionale.

Perché partecipare

Il corso è indispensabile per:

operatori del settore sanitario e socio-assistenziale

insegnanti, educatori e personale scolastico

atleti, istruttori e società sportive

volontari di protezione civile e associazioni

chiunque desideri acquisire competenze salvavita

È inoltre valido e riconosciuto per concorsi pubblici e privati, nel mondo del lavoro, nello sport, nel volontariato e negli studi universitari.

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 18 unità. Saranno ammesse solo le prime 18 iscrizioni.

Attenzione: possibilità di rinnovo certificazione

Il corso permette anche il rinnovo (retraining) della certificazione BLS-D e PBLS-D già posseduta. È quindi aperto sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della rianimazione cardiopolmonare, sia a chi deve aggiornare le proprie competenze.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte e vanno effettuate obbligatoriamente tramite:

e-mail

oppure telefonando ai numeri indicati

Contatti:

Sorce Marina – 329 850 3396

Gaspare Salvia (formatore/istruttore) – 327 650 9999

L’evento è realizzato con la diretta partecipazione del formatore Gaspare Salvia, istruttore certificato e con grande esperienza nel settore della formazione sanitaria di base e avanzata.