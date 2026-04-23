

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, giunta alla sua 56ª edizione, il 22 aprile 2026 il Kiwanis Club Parnaso, presieduto da Rosalba Fiduccia, ha promosso un significativo incontro di sensibilizzazione ambientale rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” di Canicattì.

Accolti con grande cordialità dalla Vicaria, prof.ssa Maria Rosaria Mancuso, la Presidente del Club e il Segretario Ignazio Ingrassia hanno aperto i lavori, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza del dialogo con le giovani generazioni sui temi della sostenibilità.

È intervenuto da remoto il Governatore Eletto del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, Nunzio Spampinato, che, nel salutare la comunità scolastica, ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e ha evidenziato come momenti di confronto come questo rappresentino occasioni fondamentali per promuovere comportamenti responsabili e consapevoli a tutela dell’ambiente. Sono inoltre giunti i saluti del Governatore del KDISM Basilio Valente, impossibilitato a partecipare per concomitanti impegni istituzionali.

Dopo una breve presentazione del Kiwanis International e dei service che, da oltre un secolo, vedono l’associazione impegnata a favore dei bambini e della comunità, la Presidente è entrata nel vivo del tema della Giornata della Terra 2026, “Torniamo a sognare”: un invito a immaginare il futuro non come fuga dalla realtà, ma come scelta consapevole per affrontare le sfide ambientali attraverso azioni concrete per la salvaguardia del pianeta.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi l’origine dell’Earth Day, il fenomeno del cambiamento climatico, il ruolo dei gas serra e le conseguenze sull’ecosistema globale, e ci si è soffermati in particolare sulle azioni indispensabili per evitare il raggiungimento di un punto di non ritorno per la Terra.

Ampio spazio è stato dedicato al confronto diretto con gli studenti, coinvolti in una riflessione sui comportamenti quotidiani utili a ridurre il riscaldamento globale e a contrastare l’intensificarsi di eventi estremi — inondazioni, precipitazioni violente, ondate di calore e siccità — che rappresentano rischi sempre più concreti per l’uomo e per l’ambiente.

Sono stati inoltre richiamati i principi dell’Agenda ONU 2030, le recenti modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana in materia di tutela ambientale, il significato degli “orologi del clima”, strumenti di monitoraggio dell’aumento della temperatura globale, e il Progetto del Kiwanis Europe “Green Steps for a Bright Future”.

La mattinata si è conclusa con la consegna agli alunni di piantine corredate da targhetta commemorativa della Giornata della Terra, simbolo dell’impegno assunto: prendersene cura e contribuire, ciascuno nel proprio quotidiano, alla difesa e al rispetto dell’ambiente.