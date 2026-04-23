È di due donne ferite il bilancio di una violenta rissa avvenuta nel terminal dei bus di piazzale Rosselli, nel centro di Agrigento. Le ragazze, entrambe domiciliate nella città dei templi, si sono fronteggiate davanti gli occhi increduli di numerosi passanti.

Nella zuffa, secondo quanto ricostruito, sarebbero state coinvolte anche altre persone. Non sono chiari i motivi della lite ma potrebbero esserci motivi di natura personale alla luce del fatto che, a quanto pare, le due donne sono conoscenti. Una di loro è stata medicata sul posto dal personale del 118 mentre l’altra è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure per poi essere dimessa.