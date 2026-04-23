La zona dell’ ex centrale Enel compresa tra le vie Marconi e Colombo a Canicattì quasi ogni giorno è teatro di episodi legati alla microcriminalità. Anche la scorsa notte ignoti hanno sfondato i vetri di diverse auto lasciate in sosta dai proprietari in cerca di qualcosa di valore. Ad entrare in azione secondo gli abitanti della zona ex centrale Enel sarebbero tossicodipendenti che hanno necessità di denaro per acquistare la dose giornaliera. L’auspicio dei residenti è quello che le forze dell’ ordine possano mettere fine a questo fenomeno che non consente loro di dormire sonni tranquilli o rientrare a casa soprattutto al calare del buio in totale serenità.