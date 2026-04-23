Prosegue l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Licata, con particolare attenzione anche al contrasto degli illeciti in materia ambientale. In tale ambito, i militari della Stazione di Campobello di Licata hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento 23 persone, residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, ritenute responsabili, a vario titolo, di abbandono illecito di rifiuti.

Gli accertamenti, svolti tra i mesi di febbraio e marzo scorsi in contrada Fondachello, lungo un tratto di strada parallelo alla SS 123, hanno consentito ai militari, anche mediante sistemi di videosorveglianza, di documentare 27 distinti episodi di sversamento abusivo.

Le immagini acquisite hanno permesso di individuare i soggetti mentre, utilizzando i propri veicoli, riversavano sul ciglio della strada diverse tipologie di materiale, tra cui rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, sia non pericolosi sia pericolosi, determinando la formazione di una discarica abusiva su area pubblica.

Conclusi gli accertamenti, i 23 soggetti identificati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, i Carabinieri hanno interessato il Comune di Campobello di Licata per gli adempimenti di competenza finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica dell’area.

L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto delle condotte che compromettono il decoro del territorio e la salute pubblica.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali loro effettive responsabilità.