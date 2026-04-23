Diversi colpi di pistola di grosso calibro sono stati esplosi contro il portone di un condominio in via Cristoforo Colombo, a Canicattì. Il fatto è avvenuto nelle scorse sere. Gli appartamenti dello stabile sono tutti abitati.

Non è chiaro se si sia trattato di un avvertimento contro uno dei residenti o se dietro c’è dell’altro. Uno dei proprietari, dopo aver sentito gli spari, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.