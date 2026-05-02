Mentre in numerosi Comuni della provincia di Agrigento la definizione agevolata è già una realtà operativa, il comune di Campobello di Licata non ha ancora avviato il percorso per approvarla. È quanto denuncia il Partito Democratico locale con un comunicato diffuso oggi.

Secondo il PD, Aragona, Bivona, Ribera, Montevago, Raffadali e il vicino Ravanusa hanno già scelto questa strada, offrendo ai propri cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria o amministrativa con criteri chiari e agevolati. Campobello di Licata, invece, rimane al momento escluso da questo elenco.

Il Partito Democratico ricorda di aver presentato una proposta in Consiglio comunale, alla quale l’Amministrazione aveva risposto dichiarando che avrebbe proceduto all’approvazione «nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni». Tuttavia, da allora «nessun passo concreto» è stato compiuto, sottolinea il PD.

«Il Partito Democratico di Campobello di Licata ribadisce con chiarezza la propria posizione: la definizione agevolata va approvata», si legge nel comunicato.

I dem precisano che non si tratta di una questione di “sconti”, ma di garantire a tutti i cittadini la possibilità di mettersi in regola con criteri pubblici, trasparenti e uguali per tutti. L’obiettivo è offrire certezze e una via concreta a chi desidera regolarizzare la propria posizione.

Per questo il PD rivolge un appello diretto all’Amministrazione comunale: «Fare ciò che tanti altri Comuni hanno già fatto, rispettare l’impegno preso in Consiglio comunale e approvare finalmente la definizione agevolata anche a Campobello di Licata».

Il comunicato si conclude con un messaggio chiaro: «Basta rinvii. Servono scelte chiare, trasparenza e rispetto per tutti i cittadini».

La definizione agevolata rappresenta uno strumento utilizzato da molti enti locali per facilitare il recupero di crediti e permettere ai contribuenti di sanare situazioni pendenti in modo agevolato. La mancata attivazione del percorso a Campobello di Licata rischia di lasciare i cittadini del territorio in una posizione di svantaggio rispetto a quelli di altri comuni della provincia.