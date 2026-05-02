Oggi, Sabato 2 maggio 2026, alle ore 18, presso via Marconi 1 a Campobello di Licata (AG), si terrà l’evento “Incontro con Naro”, promosso nell’ambito della XXII edizione di La via del mare – Incontro con e presentato dagli artisti Silvio Benedetto e Silvia Lotti.

L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Naro, antico centro della provincia di Agrigento, attraverso il dialogo tra arte contemporanea, riflessione sul territorio e coinvolgimento della comunità locale.

Programma degli interventi

La serata prevede i seguenti contributi istituzionali e artistici:

• Silvio Benedetto – Incontri nel territorio

• Silvia Lotti – Il lavoro e l’arte contemporanea

• Gaetano Rappo – Il lavoro della scuola

• Carmelo Porrello con Francesca Roberti e Paolo Aronica – Noi e Naro

Mostra collettiva

In occasione dell’evento sarà inaugurata una mostra che riunisce opere di Silvio Benedetto e Silvia Lotti insieme a quelle di:

Calogero Alaimo, Giuseppe Costanza, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Salvina Falsone, Angelo Monachello e Gino Nobile.

Particolare rilievo assume l’azione pittorica collettiva “dipingere insieme tra la gente”, momento aperto alla partecipazione di tutti i presenti, finalizzato a promuovere un’esperienza artistica condivisa e inclusiva