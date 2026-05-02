Ancora colpi di pistola tra le strade di Palermo: l’ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Montalbo con il ferimento di un uomo di 37 anni. Quest’ultimo, colpito a una coscia, si è presentato pochi minuti fa all’ospedale Villa Sofia, dopo essere fuggito in un primo momento. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, che sta cercando di risalire all’identità dell’aggressore anche attraverso il ricorso alle telecamere di sorveglianza: l’area è stata transennata per effettuare i rilievi.