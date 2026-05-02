Ancora colpi di pistola tra le strade di Palermo: l’ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Montalbo con il ferimento di un uomo di 37 anni. Quest’ultimo, colpito a una coscia, si è presentato pochi minuti fa all’ospedale Villa Sofia, dopo essere fuggito in un primo momento. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, che sta cercando di risalire all’identità dell’aggressore anche attraverso il ricorso alle telecamere di sorveglianza: l’area è stata transennata per effettuare i rilievi.
Spari per strada, 37enne ferito a una coscia
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Passeggiate botaniche alla Valle di Templi e a Casa Pirandello, ingresso gratuito
Domenica 3 maggio è la prima del mese, quindi a ingresso gratuito nei luoghi della cultura. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi...
Scoperta officina abusiva e sequestrata maxi discarica ad Agrigento
Un’officina meccanica completamente abusiva e un terreno trasformato in maxi discarica. La polizia locale di Agrigento ha eseguito, in due distinti interventi, un sequestro...
Badante ruba a casa di anziana che accudiva, denunciata 46enne
La Polizia di Stato ha individuato e fermato una donna incensurata, italiana, di 46 anni ritenuta responsabile di una serie di furti commessi all’interno...
Panathlon International Club di Agrigento – Premi Fair Play 2025
Una serata intensa e ricca di significato quella promossa dal Panathlon International Club di Agrigento, guidato dalla presidente Antonella Attanasio, da sempre impegnata nella...
Viola l’obbligo di sorveglianza speciale per andare dalla fidanzata: arrestato 26enne
La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato 26enne di Adrano che ha violato le prescrizioni previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale...
Solidarietà per i più piccoli: nuova donazione alla Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Agrigento
La generosità e il sostegno degli agrigentini nei confronti delle persone in difficoltà continuano a manifestarsi con forza, in particolare quando i destinatari di...
Cambio delle regole sull’intramoenia in Sicilia. Bonsignore (Cimo Sicilia): “Un provvedimento punitivo che spingerà...
La Segreteria Regionale Cimo, in una nota, esprime ferma contrarietà rispetto a quanto sta accadendo nelle Aziende Sanitarie siciliane a seguito delle recenti disposizioni...