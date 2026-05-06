Ferma condanna e piena solidarietà arrivano dalla presidente del Consiglio comunale di Ravanusa, Maria Teresa Rago, nei confronti della presidente dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, Daniela Nobile, finita al centro di gravi attacchi e insulti sessisti.

“In qualità di donna e di Presidente del Consiglio comunale di Ravanusa – dichiara Rago – esprimo la mia piena e convinta solidarietà a Daniela Nobile per quanto accaduto. Si tratta di episodi vergognosi e inaccettabili, che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico”.

Parole dure contro un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto sui social, dove il dibattito pubblico spesso degenera in violenza verbale. “La violenza e gli attacchi sessisti – prosegue – non possono trovare spazio nella nostra società. Colpire una donna in quanto tale significa colpire tutte e ledere profondamente i valori di rispetto e dignità”.

La presidente Rago sottolinea anche la necessità di tutelare chi ricopre incarichi istituzionali: “Chi ha responsabilità pubbliche deve poter svolgere il proprio ruolo con serenità, senza essere bersaglio di odio o aggressioni personali. È fondamentale che le istituzioni e la comunità reagiscano con fermezza, isolando ogni forma di linguaggio offensivo e discriminatorio”.

Infine, un messaggio che va oltre il singolo caso: “La mia vicinanza va a Daniela Nobile e a tutte le donne che subiscono violenza verbale. Non bisogna restare in silenzio, ma denunciare e pretendere rispetto. Solo così possiamo costruire una società più giusta e civile”.