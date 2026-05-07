Proseguono le iniziative dell’Associazione Culturale We Naro per far conoscere e valorizzare le bellezze della città. Domenica 17 maggio e domenica 24 maggio 2026 si terranno due nuove edizioni del “Tour della Città”, un percorso guidato alla scoperta di storia, cultura e tradizioni di Naro.

Il punto di ritrovo è fissato per le ore 10:00 in Piazza Roma. Il tour, a pagamento e con prenotazione obbligatoria, toccherà alcuni dei luoghi più significativi del centro storico:

Castello Chiaramontano

Santuario San Calogero

Chiesa Santa Maria di Gesù

Porta d’Oro e l’antico quartiere ebraico

Ex Duomo Normanno

Man – Museo all’aperto

Ex Pretura e il polo museale immersivo

Chiesa di Santa Caterina

Chiesa San Francesco

Un’occasione unica per immergersi nella storia della “Città del Barocco” attraverso un itinerario che unisce arte, architettura e tradizioni locali, guidati da chi conosce e ama profondamente il territorio.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 324-888-1375 o tramite i canali social dell’associazione (Facebook: We Naro – associazione culturale | Instagram: wenaro_associazioneculturale | Email: associazionewenaro@gmail.com).