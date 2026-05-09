Ancora prima dell’inaugurazione ufficiale, il nuovo Parco Robinson è stato oggetto di atti vandalici. A denunciarlo è l’assessore comunale Ignazio Di Gerlando, che segue direttamente i lavori di realizzazione del parco giochi.

Come molti cittadini sanno, in questi giorni è in corso il montaggio dei nuovi giochi presso il Parco Robinson, un intervento interamente finanziato dalla Regione Siciliana e fortemente voluto dall’Amministrazione per offrire ai bambini e alle famiglie di Naro uno spazio moderno, sicuro e accogliente.

«Oggi pomeriggio, al termine del turno di lavoro degli operai, quando il parco era ormai quasi completato, alcuni ragazzi di 17/18 anni hanno pensato bene di utilizzare impropriamente i nuovi giochi destinati ai più piccoli», scrive Di Gerlando. «Ancora prima dell’inaugurazione, purtroppo, sono iniziati i primi atti vandalici».

L’assessore esprime amarezza e preoccupazione per un episodio che arriva proprio mentre la comunità stava per regalarsi un nuovo luogo di aggregazione e svago. «Davanti a questi episodi viene spontaneo chiedersi: cosa si prova nel compiere certi gesti? Dov’è il rispetto per il proprio paese? Dov’è l’educazione verso ciò che appartiene a tutta la comunità?»

Di Gerlando sottolinea il contrasto tra l’impegno profuso per realizzare l’opera e la leggerezza di chi la danneggia: «Fa male vedere che, mentre si lavora con impegno per realizzare qualcosa di bello per Naro e per i nostri bambini, ci sia chi pensa soltanto a distruggere o danneggiare».

L’appello ai genitori

L’assessore rivolge quindi un messaggio diretto alle famiglie: «Un appello va anche ai genitori: trasmettere i giusti valori ai propri figli è fondamentale. Difendere sempre e comunque comportamenti sbagliati non aiuta né loro né la comunità».

Il rispetto dei beni pubblici, conclude Di Gerlando, «è rispetto verso Naro e verso tutti i cittadini».

L’episodio riaccende il dibattito sul senso civico e sull’educazione al rispetto del bene comune, soprattutto tra i più giovani. Il Parco Robinson, una volta inaugurato, dovrà diventare non solo un luogo di gioco, ma anche un simbolo della cura che l’intera comunità deve riservare ai propri spazi condivisi.

L’Amministrazione comunale procederà ora a verificare l’entità degli eventuali danni e a predisporre le misure necessarie affinché il parco possa essere consegnato ai bambini di Naro nelle migliori condizioni possibili.