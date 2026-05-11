Le Segreterie Regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI denunciano con estrema gravità e fermezza la situazione insostenibile che sta travolgendo il sistema dei trasporti siciliano, con particolare riferimento all’Azienda Siciliana Trasporti (AST) e alla società di navigazione Caronte & Tourist.

L’azienda di trasporto regionale attende l’erogazione di 39 milioni di euro dalla Regione Siciliana. Questo stallo burocratico sta mettendo a rischio la sopravvivenza di una società, che svolge un importante ruolo sociale, unico garante del diritto alla mobilità per migliaia di cittadini in zone isolate. AST copre tratte non remunerative che i privati rifiutano oltre a mettere a rischio centinaia di posti di lavoro.

Sul fronte marittimo, la situazione di Caronte & Tourist è parimenti drammatica: da febbraio è in attesa di oltre 7 milioni di euro da parte della Regione. A causa del mancato versamento l’azienda ha annunciato l’erogazione di soli acconti sugli stipendi.

“È inaccettabile che, ancora una volta, Caronte & Tourist scarichi i suoi problemi sui lavoratori, che portano avanti un settore egregiamente nonostante ci siano molti aspetti dell’organizzazione del lavoro di cui discutere! Non si può pensare di esercitare pressione sui ritardi della Regione passando sulla pelle dei lavoratori” denunciano Alessandro Grasso, Segretario Generale Filt-Cgil, Dionisio Giordano, Segretario Generale Fit-Cisl, e Katia Di Cristina, Segretaria Generale Uiltrasporti Sicilia.

“La retribuzione dei lavoratori non si tocca. Prima di tagliare i salari, le aziende devono provare a risparmiare facendo tagli su altri costi. Dall’altro lato, garantire la continuità territoriale, specialmente per le isole minori, è un pilastro costituzionale che non può essere sacrificato sull’altare dei ritardi amministrativi regionali”.

“Siamo di fronte a un’emergenza sociale – aggiungono i Segretari Generali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI -. Chiediamo alla Regione di sbloccare immediatamente i fondi sia per AST che per Caronte & Tourist. I lavoratori non possono vivere nell’incertezza economica e morale. La Regione Siciliana deve assumersi le proprie responsabilità: non è possibile che la mobilità dei siciliani sia appesa a un filo ogni mese”.

Le OO.SS. richiedono un incontro urgente con gli Assessorati ai Trasporti e all’Economia. Se non arriveranno risposte concrete e immediate, la mobilitazione sarà inevitabile. Più attenzione alla dignità dei lavoratori e ai servizi pubblici essenziali di questa regione.