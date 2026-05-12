Si alza il sipario, mercoledì (13 Maggio), a Campobello di Licata, sui festeggiamenti religiosi in onore di Santa Rita.

Dal 13 al 15 del mese, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, alle ore 17, Santo Rosario e Novena alla Santa. Alle ore 18, celebrazione della Santa Messa.

Sabato (16 Maggio), alle ore 10, nella Chiesa di Lourdes, Santo Rosario e Novena a Santa Rita. Alle ore 11, Santa Messa. Con inizio alle ore 19, nella Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata, Santa Messa.

Il programma proseguira’ domenica.

Alle ore 9, nella Chiesa dell’Immacolata, celebrazione eucaristica. Alle ore 11 e alle ore 18, nella Chiesa di Lourdes, Santo Rosario, Novena a Santa Rita e Santa Messa.

Dal 18 al 21: alle ore 17, nella Chiesa di Lourdes, Santo Rosario, Novena a Santa Rita, a seguire, alle ore 18, Santa Messa.

Il 22 seguente, alle ore 10,30, nelle Chiesa di Lourdes, Santa Messa. Alle ore 18, in questa Chiesa, celebrazione della liturgia eucaristica.

“”Dulcis in fundo””, alle ore 20,30, Festa di Primavera. I festeggiamenti saranno curati dall’Unita’ Pastorale “”Maria Madre della Chiesa””, guidata spiritualmente dal dinamico arciprete, don Giuseppe Costanza.

Sara’ un’esplosione di gioia.

GIOVANNI BLANDA