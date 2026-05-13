Convocato dal presidente Angelo Pierluigi Intorre il Consiglio Comunale, in seduta urgente, per il 15 Maggio, alle ore 19, presso la Sala Consiliare “Giudici Saetta e Livatino” del Palazzo Municipale. Oltre ai canonici argomenti, vale a dire la nomina degli scrutatori e la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, spiccano all’ordine del giorno la “”pronuncia in ordine alla decadenza del Consigliere Comunale: D’Angelo Giovanni””, l’ approvazione dello schema di “Regolamento per la disciplina dell’utilizzo degli impianti e dei sistemi di videosorveglianza nel territorio di Campobello di Licata””, il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Decreto ingiuntivo n. 1885/2025, e l’approvazione della convenzione di Segreteria tra il Comune di Palma di Montechiaro ed il Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda