I carabinieri della stazione di Menfi hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Catania nei confronti di un catanese. L’uomo, residente nella città belicina, è stato condannato alla pena di otto anni per i reati di rapina, evasione e detenzione di sostanze stupefacenti. Al catanese, che si trovava ai domiciliari, è stato notificato il nuovo provvedimento e dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere dove sconterà la condanna.
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