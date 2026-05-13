Prosegue, imperterrita, la raccolta di sangue a Campobello di Licata. La prossima donazione Domenica 17 maggio. Avra’ luogo, alle ore 8, – come di consueto – presso la sede Avis di via Generale Medici (zona sud-ovest dell’abitato), nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe -Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia””. Nella precedente donazione erano state raccolte 11 sacche di sangue e una pre-donazione.
Il 22 di questo mese la successiva raccolta di sangue.
“”Raccogliamo sangue”” e’ lo slogan dell’Avis.
La lodevole iniziativa e’ dell’Associazione Volontari del Sangue.
Giovan Blanda