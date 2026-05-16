Certe persone non si limitano ad abitare un territorio.

Lo attraversano, lo cambiano, gli lasciano addosso un segno che resta anche quando non ci sono più.

Silvio Benedetto era una di queste persone.

È morto a 88 anni il pittore, scultore, muralista, regista teatrale e artista italo-argentino che da decenni aveva scelto la Sicilia come luogo della propria ricerca umana e artistica, vivendo a Campobello di Licata e intrecciando profondamente il suo percorso con il territorio agrigentino.

Una notizia che colpisce profondamente non solo il mondo dell’arte, ma anche quelle comunità che avevano imparato a riconoscere in lui qualcosa di raro: un artista capace di guardare ai piccoli centri della Sicilia interna non come periferie dimenticate, ma come luoghi vivi, carichi di memoria, identità e possibilità.

Silvio si è spento proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto mettere in scena un suo spettacolo in piazza Verdi. Una coincidenza dal valore quasi simbolico per un uomo che ha vissuto l’arte non come esercizio estetico, ma come presenza continua nello spazio pubblico e nella vita delle persone.

Nel corso della sua lunga carriera ha attraversato linguaggi diversi: pittura, scultura, teatro, installazioni urbane, performance, arte pubblica. Negli anni Settanta fece discutere tutta Italia con il suo “Uomo-Cristo”, la gigantesca installazione alta 33 metri collocata a Palermo e rimossa dall’allora amministrazione comunale perché ritenuta “non idonea”. Quell’episodio trasformò l’opera in un caso culturale nazionale, sostenuto da importanti intellettuali e artisti.

Ma al di là della notorietà internazionale, Silvio Benedetto aveva scelto di costruire una parte fondamentale del proprio percorso nella Sicilia interna.

A Campobello di Licata aveva trovato non solo una casa, ma una dimensione umana e culturale coerente con la sua idea di arte: un’arte capace di dialogare con il territorio, con la memoria, con la comunità.

Nasce da qui anche uno dei suoi progetti più straordinari: la “Valle delle Pietre Dipinte”, il grande percorso artistico ispirato alla Divina Commedia, composto da oltre cento massi dipinti immersi nel paesaggio agrigentino. Un’opera monumentale che unisce arte, territorio e visione civile.

Silvio non vedeva l’arte come qualcosa da chiudere nei musei.

Per lui l’arte doveva entrare nei luoghi, parlare alle persone, trasformare gli spazi, creare domande.

Ed è proprio questa visione che negli ultimi tempi aveva trovato un nuovo dialogo con il territorio di Naro, attraverso incontri, confronti e progettualità condivise legate ai temi della rigenerazione urbana e sociale.

Negli ultimi mesi aveva partecipato attivamente a momenti di confronto culturale insieme all’artista Silvia Lotti, condividendo una riflessione molto chiara: la Sicilia interna non può sopravvivere solo conservando il passato, ma deve riuscire a trasformare la propria memoria in una possibilità concreta di futuro.

Un tema che per lui era centrale.

Perché Silvio conosceva bene il rischio che vivono oggi territori come Naro e Campobello di Licata: spopolamento, fuga dei giovani, impoverimento sociale, perdita di funzione dei luoghi.

E proprio per questo continuava a credere nella cultura come strumento reale di trasformazione.

Non intrattenimento.

Non decorazione.

Ma rigenerazione.

Negli anni CanicattiWeb ha avuto il privilegio di ospitare il suo spazio culturale “Le Opere d’Arte in Rivolta”, una rubrica che rappresentava perfettamente il suo modo di intendere l’arte: viva, libera, provocatoria, mai neutrale.

Perché Silvio Benedetto non è stato soltanto un artista.

È stato un intellettuale indipendente, un uomo capace di portare l’arte fuori dai luoghi convenzionali e dentro le contraddizioni della società.

Fino agli ultimi anni ha continuato a lavorare, progettare, intervenire pubblicamente, dimostrando una vitalità rara.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo.

Ma lascia anche qualcosa di importante: una direzione.

L’idea che anche nei piccoli centri della Sicilia interna si possa ancora costruire cultura, creare partecipazione, dare ai giovani nuove prospettive.

E forse è proprio questo il lascito più grande del maestro Silvio Benedetto.