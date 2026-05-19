Con profondo dolore, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Naro si stringono attorno alla famiglia del piccolo Manfredi Francesco Spadaro, prematuramente scomparso.

Per esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutta la cittadinanza, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio 2026, in concomitanza con i funerali del bambino, che si terranno alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Francesco.

«In questo momento di immensa tristezza – si legge nel comunicato dell’Amministrazione – Naro si unisce in silenzio e preghiera al dolore dei familiari, degli amici e di quanti hanno voluto bene al piccolo Manfredi».

Le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto per tutta la giornata di domani.

A nome personale e dell’intera Amministrazione Comunale, il Sindaco e gli amministratori esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Spadaro.