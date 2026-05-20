Conferimento, trattamento, recupero e smaltimento delle diverse frazioni merceologiche, derivanti dalla raccolta differenziata, come metallo, vetro, plastica, in favore dell’operatore economico “”Tutela Ambiente”” (Aragona), per la somma di euro 795,85 euro. Disposta la liquidazione.
Lo ha terminato il settore Ambiente del Comune di Campobello di Licata, diretto da Salvatore Cutaia.
GIOVANNI BLANDA
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Campobello di Licata, disposta la liquidazione per lo smaltimento differenziata
Conferimento, trattamento, recupero e smaltimento delle diverse frazioni merceologiche, derivanti dalla raccolta differenziata, come metallo, vetro, plastica, in favore dell’operatore economico “”Tutela Ambiente”” (Aragona), per la somma di euro 795,85 euro. Disposta la liquidazione.