L’Azione Cattolica Diocesana rivolge ai neo Sindaci e ai nuovi Consiglieri comunali eletti nei Comuni della provincia di Agrigento un sincero augurio di buon lavoro. Li ringrazia fin da ora per il servizio che si apprestano a svolgere a favore delle nostre comunità.

“In un tempo segnato da fragilità e bisogni concreti, ma anche da tante attese – si legge un una nota – auspichiamo che l’impegno amministrativo possa essere vissuto con spirito di responsabilità. Servono ascolto e dedizione al bene comune, soprattutto verso i più deboli e le periferie umane e sociali. Facciamo nostre le parole dell’Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, pronunciate nel messaggio del Venerdì Santo, attraverso le quali ha ricordato che “la politica è la forma più alta della carità”, richiamando tutte e tutti a costruire comunità fondate sulla dignità, sulla fraternità concreta e sulla speranza, sull’esempio di Giorgio La Pira. A tutti gli amministratori eletti assicuriamo la nostra vicinanza e la nostra preghiera. Come laici cristiani, confermiamo l’impegno a collaborare, nel rispetto dei diversi ruoli, per una società più giusta, solidale e attenta al bene di ogni persona”.